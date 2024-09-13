Свидетели подтвердили причастность двух украинцев к убийству Дугиной

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ТАСС: Вовк и Цыганенко причастны к убийству Дугиной по данным свидетелей

Свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, пишет ТАСС .

Агентство ссылается на решение суда о заочном аресте Вовк и Цыганенко, в котором содержится свидетельства «об обоснованности подозрений органов предварительного расследования в причастности» граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Вовк служила в Вооруженных силах Украины и обладала соответствующей военной подготовкой и навыками конспирации.

Вовк заочно арестована и объявлена в международный розыск.

29-летняя журналистка и политик Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве самодельной бомбы под ее автомобилем.