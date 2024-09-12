ТАСС: убийца Дугиной Вовк служила в ВСУ

сегодня в 03:10

Украинка Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной, служила в Вооруженных силах Украины, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Вовк Н. П. имеет необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в Вооруженных силах Украины», — говорится в публикации агентства.

Вовк заочно арестована и объявлена в международный розыск по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной по мотивам политической ненависти.

29-летняя журналистка, философ Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля — в машине, где находилась журналистка, сдетонировала самодельная бомба, подложенная Вовк.

Сама украинка скрылась из России через границу Эстонии.

Ранее сообщалось, что покушение было организовано СБУ.