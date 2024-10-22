Свердловчане устроили массовую бойню в кафе. Есть погибший

Ночью 20 октября в Богдановиче Свердловской области произошла массовая драка. Инцидент случился в кафе «Апшерон» на улице Гагарина. В результате скончался один человек, сообщает URA.RU .

Драка попала на камеры наблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, что мужчины начинают ругаться между собой, а затем в ход идут кулаки. В произошедшее пытаются вмешаться женщины, они становятся между оппонентами, но не могут остановить драку.

В какой-то момент посетитель кафе в голубой рубашке падает на пол, но никто не обращает на него внимания. Затем пострадавшего сажают на лавку, однако видно, что он без сознания. Мужчина снова сползает на пол. Причина конфликта неизвестна.

Ранее появились подробности жестокого убийства 16-летнего Шерзата Болата — подростка из казахстанского города Талгар. Обстановка в населенном пункте накаляется, а отец убитого Каржаубай Нурымов получает угрозы от неизвестных.