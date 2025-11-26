Сварился заживо: житель Омска шел по улице и провалился в дыру с кипятком

сегодня в 12:37

Омич попал в реанимацию после того, как упал в яму с кипятком на улице

Врачи в Омске борются за жизнь местного жителя, который на улице провалился в дыру с кипятком. Сейчас пострадавший находится в реанимации, сообщает NGS55.RU .

Трагедия произошла на улице Малой Ивановской 26 ноября. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Утром мужчина шел по улице и внезапно оказался под землей — он провалился в яму с кипятком. Ему помог выбраться автомобилист, проезжающий мимо.

У пострадавшего более 60% ожогов тела, он находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Как позднее уточнил мэр Сергей Шелест, яма с кипятком образовалась из-за повреждения подземного трубопровода на улице 5-й Армии. Проводится расследование.

