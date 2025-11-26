Сварился заживо: житель Омска шел по улице и провалился в дыру с кипятком
Врачи в Омске борются за жизнь местного жителя, который на улице провалился в дыру с кипятком. Сейчас пострадавший находится в реанимации, сообщает NGS55.RU.
Трагедия произошла на улице Малой Ивановской 26 ноября. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Утром мужчина шел по улице и внезапно оказался под землей — он провалился в яму с кипятком. Ему помог выбраться автомобилист, проезжающий мимо.
У пострадавшего более 60% ожогов тела, он находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Как позднее уточнил мэр Сергей Шелест, яма с кипятком образовалась из-за повреждения подземного трубопровода на улице 5-й Армии. Проводится расследование.
