Sukhoi Superjet-100 с пассажирами совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

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Superjet-100 с пассажирами совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet-100, который запросил экстренную посадку, приземлился в аэропорту Минеральных Вод, сообщает РИА Новости .

Как рассказал представитель Южной транспортной прокуратуры, самолет запросил экстренную посадку из-за отказа генератора.

Приземление лайнера в воздушной гавани прошло штатно. Superjet-100 летел с пассажирами из Нижневартовска.

В авиакомпании «Азимут» подтвердили благополучную посадку самолета, но о подробностях происшествия не рассказали.

Ранее Sukhoi Superjet-100 запросил экстренную посадку в Мин. Водах из-за отказа генератора. На борту находятся 103 человека.