Sukhoi Superjet-100 с пассажирами совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Superjet-100 с пассажирами совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet-100, который запросил экстренную посадку, приземлился в аэропорту Минеральных Вод, сообщает РИА Новости.
Как рассказал представитель Южной транспортной прокуратуры, самолет запросил экстренную посадку из-за отказа генератора.
Приземление лайнера в воздушной гавани прошло штатно. Superjet-100 летел с пассажирами из Нижневартовска.
В авиакомпании «Азимут» подтвердили благополучную посадку самолета, но о подробностях происшествия не рассказали.
Ранее Sukhoi Superjet-100 запросил экстренную посадку в Мин. Водах из-за отказа генератора. На борту находятся 103 человека.