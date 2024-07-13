Sukhoi Superjet-100 готовится к аварийной посадке в аэропорту Минеральных Вод

сегодня в 10:25

Самолет Sukhoi Superjet-100, который должен был выполнить рейс Нижневартовск — Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения, сообщает Telegram-канал «112» .

Об этом сообщил источник.

У лайнера отказал генератор. На борту самолета находятся 103 человека.

Ранее пассажирский Sukhoi Superjet 100 рухнул в районе Коломны. Его обломки упали в лес. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могла стать птица, которая попала в двигатель.

В результате ЧП погиб экипаж. Пассажиров в лайнере не было, так как рейс был перегонным.