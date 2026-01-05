сегодня в 15:20

Сухогруз из Болгарии сел на мель около Керченского пролива в Черном море

Сухогруз HAPPY ARAS под флагом Вануату застрял в российской акватории Черного моря, на борту корабля находятся 11 человек, сообщает SHOT .

Судно следовало из болгарского порта Варна в Новороссийск. В районе мыса Железный Рог оно село на мель. Экипаж подал сигнал с запросом эвакуации.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. В регионе порывы ветра достигали 20-25 м/с.

После экстремальных снегопадов, обрушившихся на Краснодарский край 31 декабря, работа объектов транспортной сети там была со сбоями, но позднее ее наладили.

