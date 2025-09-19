Судно с бананами и 1,5 т кокаина: удивительную находку сделали в порту Петербурга

сегодня в 11:44

В порту Петербурга нашли контейнер с 1,5 т кокаина стоимостью 20 млрд рублей

Удивительную находку обнаружили сотрудники ФСБ в порту Санкт-Петербурга. Судно, перевозившее бананы из Эквадора, таило в себе секрет — 1,5 тонны кокаина в брекетах, сообщает РИА Новости .

Операцию по пресечению контрабанды провели сотрудники ФСБ и ФТС России. Кокаин должны были доставить из Латинской Америки. Информация об этом поступила от зарубежных партнеров.

Судно Cool Emerald прибыло 29 августа. Оно перевозило бананы, однако среди контейнеров обнаружили еще один с 1500 брекетами кокаина массой 1515 кг. Стоимость такого «груза» оценивается в 20 млрд рублей.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по п. «б», ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех участников наркотрафика.

Похожая находка в порту Петербурга была обнаружена в июле. Таможенники и сотрудники ФСБ нашли крупную партию кокаина, спрятанную в грузе с бананами. Всего они обнаружили 820 кг запрещенного вещества общей стоимостью 12 млрд рублей.

