Судимый украинец: вскрылись детали о стрелявшем в сотрудника ГД в Подмосковье

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Предполагаемый исполнитель покушения на Алихаджиева может быть украинцем

Предполагаемый стрелок, который устроил покушение на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, был судим в России и на Украине. Предварительно, мужчина также имеет украинское гражданство, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника журналистов, в России вероятный стрелок был судим по статье 228 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков). На Украине злоумышленника также привлекали к ответственности за разбой.

10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино (Одинцово) несколько раз выстрелил в помощника депутата Госдумы Алихаджиева. Пострадавшему удалось выжить, его поместили в реанимацию.

После стрельбы в Алихаждиева возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).