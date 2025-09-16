Судьба пятерых человек неизвестна: вездеход с геологами затонул в Забайкалье
Вездеход с геологами упал в озеро в Забайкалье
Фото - © Алексей Бок / Фотобанк Лори
В Каларском районе Забайкальского края произошло ЧП с участием вездехода, который вез геологов. Машина упала в озеро и затонула, сообщает 112.
Инцидент произошел во время спуска с горы. По предварительным данным, у гусеничного вездехода отказали тормоза.
В результате машина упала в озеро Амудиса и затонула. В этот момент внутри было девять геологов. Четыре человека смогли выбраться, судьба остальных неизвестна.
Вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех». На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.
