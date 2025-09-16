Судьба пятерых человек неизвестна: вездеход с геологами затонул в Забайкалье

сегодня в 12:48

Вездеход с геологами упал в озеро в Забайкалье

В Каларском районе Забайкальского края произошло ЧП с участием вездехода, который вез геологов. Машина упала в озеро и затонула, сообщает 112 .

Инцидент произошел во время спуска с горы. По предварительным данным, у гусеничного вездехода отказали тормоза.

В результате машина упала в озеро Амудиса и затонула. В этот момент внутри было девять геологов. Четыре человека смогли выбраться, судьба остальных неизвестна.

Вездеход принадлежит филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех». На месте происшествия идет поисково-спасательная операция.

Ранее житель Сибири утонул в Байкале под Иркутском, спасая супругу и 2-летнего внука. Труп мужчины нашли в 300 метрах от берега.