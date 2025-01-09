сегодня в 15:39

Суд в Ростове-на-Дону начнет рассмотрение дела о попытке отравления летчиков

В Ростове-на-Дону суд начнет рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина РФ, которого обвиняют в госизмене за попытку отравления летчиков, сообщает Lenta.ru .

Установлено, что в 2022 году Егор С. получил гражданство РФ. В апреле 2023 года мужчину завербовала украинская разведка, которая за вознаграждение в 400 тыс. рублей поручила отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков ПВО.

Получив задание, агент СБУ приехал в Армавир и добавил отравляющее вещество в алкоголь и торт, которые доставил на встречу выпускников военного училища с помощью курьера. Однако бдительные летчики передали анонимный презент сотрудникам полиции.

Согласно данным экспертизы, все алкогольные напитки и торты были отравлены токсичным веществом.

Задержанному предъявили обвинение по статье 205 УК РФ (теракт) и статье 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее сотрудники ФСБ России задержали россиянина, которого подозревают в государственной измене. Мужчина передавал Украине фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье.