сегодня в 13:27

Суд в Москве заочно арестовал члена движения «Весна»* и главреда «Скат media»

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главного редактора «Скат media» Льва Гяммера и координатора движения «Весна»* Глеба Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Обоих обвиняют в организации экстремистского сообщества, массовых беспорядках, вербовке, публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

Им также вменяют реабилитацию нацизма и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, срок исчисляется с момента экстрадиции в РФ либо с момента задержания на территории Российской Федерации.

*Признано на территории РФ экстремистской организацией.