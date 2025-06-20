Суд продлил домашний арест блогерше Лерчек и ее экс-супругу

Троицкий суд Москвы более чем на месяц продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, и ее экс-супругу Артему по делу о незаконном выводе из РФ 250 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам адвоката Константина Третьякова, домашний арест Валерии и Артему Чекалиным продлен до 26 июля.

Следствие считает, что пара вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком с использованием подложных документов вывела из России около 250 млн рублей. Им предъявили обвинение по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В январе 2025 года Троицкий районный суд Москвы наложил арест на имущество Чекалиной. Денежные средства заморожены на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.