Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве байкера в Москве
Подозреваемых в убийстве байкера Ковалева оставили под арестом
Шестерых подозреваемых в причастности к убийству байкера Кирилла Ковалева оставили под арестом, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
Столичный суд продлил арест по ходатайству органов предварительного расследования до 18 сентября 2024 года.
В сообщении указаны пять человек с фамилией Аббасов и Гуссейнов.
По версии следствия, 17 апреля Шахин и Шохрат Аббасовы убили Ковалева из-за бытового конфликта и затем скрывались от правоохранителей с помощью родственников.