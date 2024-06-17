Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве байкера в Москве

Подозреваемых в убийстве байкера Ковалева оставили под арестом

Шестерых подозреваемых в причастности к убийству байкера Кирилла Ковалева оставили под арестом, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Столичный суд продлил арест по ходатайству органов предварительного расследования до 18 сентября 2024 года.

В сообщении указаны пять человек с фамилией Аббасов и Гуссейнов.

По версии следствия, 17 апреля Шахин и Шохрат Аббасовы убили Ковалева из-за бытового конфликта и затем скрывались от правоохранителей с помощью родственников.