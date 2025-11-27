сегодня в 17:37

Суд приговорил к пожизненному сроку виновного в убийстве генерала Москалика

Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительное заключение в отношении Игната Кузина, которого обвиняли в совершении террористического акта, повлекшего гибель заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, сообщает Telegram-канал «112» .

Суд, рассмотрев все материалы дела, встал на сторону прокуратуры, которая ранее требовала именно такого наказания для подсудимого.

Следствие установило, что Кузин был завербован украинскими спецслужбами в начале 2025 года с целью ликвидации Ярослава Москалика. Теракт был осуществлен 25 апреля в Балашихе: Кузин заложил взрывчатку у дома, где проживал генерал-лейтенант.

В своем последнем слове обвиняемый выразил глубокое сожаление о содеянном и чистосердечное раскаяние.

Ранее сообщалось, что первое заседание по делу об убийстве Москалика состоялось 5 ноября. Фигурантом по этому делу выступает Кузин, а расследование в отношении его неустановленных соучастников продолжается.

