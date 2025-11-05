Суд начинает рассматривать дело обвиняемого в подрыве генерала Москалика

Второй западный окружной военный суд в среду приступит к рассмотрению уголовного дела об организации и исполнении террористического акта, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик, сообщает РИА Новости .

Дело возбуждено в отношении участника террористического сообщества Игната Кузина. Первое заседание пройдет 5 ноября.

Взрыв, в результате которого погиб Москалик, прогремел в Балашихе 25 апреля этого года. Это произошло, когда офицер вышел из дома, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. По обвинению в совершении теракта был арестован Кузин.

По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами. Он подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома, где проживал Москалик.

Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.

Ранее еще одного соучастника убийства генерала Москалика задержали в Саратовской области. Мужчина причастен к доставке в Московский регион СВУ, в результате подрыва которого погиб Москалик.

