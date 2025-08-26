сегодня в 18:55

Суд приговорил экс-сотрудника «Яндекса» Ирина к 15 годам колонии за госизмену

Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника компании «Яндекс» Сергея Ирина к 15 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщает ТАСС .

«Ирина Сергея Николаевича признать виновным в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей», — заявила судья в ходе заседания.

Подсудимый, находясь в зале суда во время оглашения приговора, продемонстрировал плакат с антиправительственными лозунгами.

Согласно данным следствия, в конце февраля 2022 года подсудимый перевел 500 долларов на счет украинского фонда помощи ВСУ «Вернись живым»*. Силовики задержали Ирина в апреле прошлого года.

Ранее в Москве за госизмену арестовали профессора одного из главных экономических вузов. При этом детали расследования засекречены.

* Организация признана нежелательной на территории России.