В Москве за госизмену арестован профессор одного из главных экономических вузов

В Москве по делу о госизмене арестован 60-летний Вадим С., детали расследования засекречены. Фигурант — доктор наук и профессор РЭУ им. Плеханова, одного из ведущих экономических вузов России, утверждают «Осторожно, новости» со ссылкой на решение Лефортовского суда.

Страницу преподавателя уже удалили с сайта Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, где ранее он вел курсы по мировой экономике. Подробности уголовного дела в отношении профессора неизвестны.

До работы в Плехановке Вадим С. занимал руководящие посты в институте экономики ГУУ, трудился директором центра тестирования иностранных граждан при МГЛУ и заместителем председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате.

Ранее профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина приговорили к 12 годам колонии за государственную измену.