сегодня в 15:54

Суд постановил изъять 1,4 млрд рублей у Ходорковского* и Лебедева в бюджет РФ

Мещанский суд столицы постановил изъять у бизнесменов Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева 1,4 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Эта сумма взымается в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений. Средства находятся на счетах ПАО «НБ „Траст“».

Заседание суда провели в отсутствие представителей ответчиков. Юристы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и банка «Траст» не высказали возражений против удовлетворения иска.

Следствие выяснило, что указанные деньги принадлежат Ходорковскому* и Лебедеву, поэтому Генпрокуратура РФ потребовала их изъять. Всего замгенпрокурора просил в счет возмещения перевести в бюджет России 981 млн рублей и 1,8 млн долларов со счетов банка.

В иске против бизнесменов говорилось, что он подан из-за невозмещения суммы в 17,4 млрд рублей, которая была ранее установлена как ущерб от налоговых преступлений.

Деньги находятся на 12 счетах. На них наложен арест.

*Признан в России иноагентом.