Суд постановил изъять 1,4 млрд рублей у Ходорковского* и Лебедева в бюджет РФ
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Мещанский суд столицы постановил изъять у бизнесменов Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева 1,4 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Эта сумма взымается в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений. Средства находятся на счетах ПАО «НБ „Траст“».
Заседание суда провели в отсутствие представителей ответчиков. Юристы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и банка «Траст» не высказали возражений против удовлетворения иска.
Следствие выяснило, что указанные деньги принадлежат Ходорковскому* и Лебедеву, поэтому Генпрокуратура РФ потребовала их изъять. Всего замгенпрокурора просил в счет возмещения перевести в бюджет России 981 млн рублей и 1,8 млн долларов со счетов банка.
В иске против бизнесменов говорилось, что он подан из-за невозмещения суммы в 17,4 млрд рублей, которая была ранее установлена как ущерб от налоговых преступлений.
Деньги находятся на 12 счетах. На них наложен арест.
*Признан в России иноагентом.