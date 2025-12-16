Суд посоветовал покупательнице квартиры Долиной взыскать убытки с аферистов

Как говорится в документах суда первой инстанции, он отказал покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье во взыскании с продавца убытков, так как женщина имеет право потребовать деньги с мошенников, под влиянием которых артистка продала свою квартиру, сообщает ТАСС .

В решении суда говорится, что деньги за квартиру получены аферистами в результате преступления. И уже к ним Лурье не лишена возможности предъявить требования о возмещении убытков.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее отдать все сбережения на «безопасный счет», а также под предлогом фиктивной сделки заставили продать квартиру в Хамовниках. Покупательницей недвижимости стала мать-одиночка Полина Лурье, которая ничего не знала о мошенниках и в итоге осталась и без жилья, и без денег. Теперь Лурье ищет справедливости в Верховном суде, доказывая, что является добросовестным покупателем.

16 декабря Верховный суд рассмотрит дело по квартире Долиной, которую артистка, введенная в заблуждение мошенниками, продала, а затем вернула себе через суд. Однако возвращать деньги добросовестному покупателю суд не обязал, что привело к появлению «эффекта Долиной» — суды по всей стране стали применять одностороннюю реституцию в подобных случаях. Адвокат Сергей Жорин отметил, что такой подход вызвал обеспокоенность у судебной системы и законодателей, поскольку было вынесено более 3 тыс. аналогичных решений.

