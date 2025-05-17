Суд подтвердил приговор двум российским военным за убийство в Волновахе

Апелляционный военный суд принял решение оставить без изменения приговор на пожизненное заключение двум российским военнослужащим, которые были осуждены по статье об убийстве, сообщает РИА Новости .

В ноябре 2024 года Южный окружной военный суд признал военных Антона Сопова и Станислава Рау виновными в убийстве двух и более лиц, среди которых были дети, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (статья 105 УК), незаконном проникновении в жилье (статья 139 УК). Им дали пожизненные сроки. Приговор обжаловали.

«Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в документе Апелляционного военного суда.

Массовый расстрел в Волновахе произошел 28 октября 2023 года. 30 октября силовики задержали двоих подозреваемых — ими оказались военные с Дальнего Востока. Они пошли на убийство многодетной семьи из-за бытовой ссоры.