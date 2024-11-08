Расстрел семьи из 9 человек в ДНР: двух бойцов ВС РФ посадили на пожизненно

Бойцов ВС РФ приговорили к пожизненным срокам за массовое убийство в Волновахе

Южный окружной военный суд приговорил российских военных Антона С. и Станислава Р. к пожизненному лишению свободы по делу о массовом убийстве в Волновахе (ДНР). По версии следствия, армейцы расстреляли семью из девяти человек, в том числе двоих детей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Массовый расстрел в Волновахе произошел 28 октября 2023 года. 30 октября силовики задержали двоих подозреваемых — ими оказались военные с Дальнего Востока.

Военные пошли на убийство целой семьи из-за бытовой ссоры.

Фигурантов обвиняли по части 1 статьи 139 (незаконное проникновение в жилище) и по пунктам «а», «в», «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц, включая малолетних, совершенное общеопасным способом группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) УК РФ. Суд приговорил каждого из обвиняемых к пожизненному лишению свободы.

Источник «Коммерсанта» утверждает, что подсудимые не признали вину. По его данным, осужденные хотят обжаловать приговор в апелляционном порядке.