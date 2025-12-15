Суд Подмосковья приговорил участников банды из Сергиево-Посадского округа к длительным срокам

Московский областной суд вынес приговор троим жителям Подмосковья за участие в банде «Северские», совершавшей убийства и вымогательства с 1997 года в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Московский областной суд признал Виталия Колесникова, Алексея Волкова и Дмитрия Рысева виновными в участии в устойчивой вооруженной группе, убийствах, покушениях на убийство, вымогательстве и незаконном хранении оружия. Присяжные заседатели установили, что банда «Северские» была создана в мае 1997 года в Сергиево-Посадском районе для вымогательства денег у коммерсантов и совершения тяжких преступлений.

Колесников участвовал в убийстве лидера конкурирующей группировки в 2000 году, а также в пяти убийствах коммерсантов и членов преступных групп. Он также совершил покушение на убийство охранника спортивного комплекса и готовил убийство другого лидера банды. Рысев причастен к убийству предпринимателя и покушению на убийство директора компании. Волков с 2007 по 2018 год вымогал деньги у владельцев базы стройматериалов, угрожая насилием и поджогом.

Суд приговорил Колесникова к 25 годам лишения свободы, из которых 10 лет он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Волков получил 14 лет 6 месяцев, Рысев — 14 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

