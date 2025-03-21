Суд отправил замглавы Дубны под домашний арест из-за превышения полномочий

Заместителю главы администрации городского округа Дубна Павлу Гришину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Его отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Гришина обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года он занимал должность гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства». Тогда Гришин незаконно получил вознаграждение от свободного остатка прибыли предприятия — более 797 тыс. рублей.

Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Дмитровский городской суд отправил его под домашний арест до 15 мая. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Московской области.

В пресс-службе ведомства также отметили, что Гришин предоставил в совет директоров общества недостоверные сведения о результатах деятельности организации с целью получения незаконного вознаграждения.

О задержании Гришина стало известно 12 марта. Свою должность он занимал с 2022 года. До этого он работал генеральным директором АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства города Дубна».