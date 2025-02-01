Суд отправил в СИЗО директора «Роснано» Касенкову

сегодня в 13:05

Суд принял решение заключить под стражу Марину Касенкову, занимавшую пост директора по методологии учета, налогообложению и отчетности в финансовом дивизионе компании «УК „РОСНАНО“», об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Срок ареста Касенковой составит 1 месяц и 28 дней. Такое постановление 1 февраля вынес Мещанский районный суд Москвы, удовлетворив запрос следственных органов.

Основанием для ареста стало уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Обвиняемая будет находиться в следственном изоляторе на время проведения расследования.

Ранее полиция сообщила, что в отношении трех сотрудников «Роснано» возбуждено уголовное дело. Их подозревают в превышении должностных полномочий.