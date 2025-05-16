Суд отправил под домашний арест байкера, насмерть сбившего сестру Стриженова

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В среду на проспекте Вернадского в Москве байкер насмерть сбил сводную сестру телеведущего Александра Стриженова Елену Земляникину. Мужчине избрали меру пресечения, отправив его под домашний арест, сообщает «МК: срочные новости».

Задержанного зовут Сергей Г. Он работает администратором в ресторане. Известно, что ранее мужчина был судим.

В среду, когда Елена Владимировна переходила дорогу по пешеходному переходу, байкер на большой скорости наехал на нее. Удар был слишком сильным, женщина погибла.

Погибшая была преподавателем Института культуры и искусств МГПУ. О ней положительно отзывались студенты и коллеги.

По предварительным данным, Елена Владимировна могла переходить дорогу на красный сет, а байкер ехал с превышением скорости.