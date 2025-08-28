сегодня в 19:35

Суд оштрафовал «Яндекс» за отказ предоставить ФСБ доступ к умному дому

«Яндекс» получил штраф в размере 10 тыс. рублей из-за того, что отказался предоставить ФСБ постоянный доступ к информации «Умного дома с Алисой», сообщает ТАСС .

Текст решения суда появился в Сети. В нем сказано, что компанию признали виновной по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего надзор).

Суд оштрафовал «Яндекс» на 10 тыс. рублей. Отмечается, что протокол на компанию составил Роскомнадзор.

Ранее ФСБ направляла регулятору предписание, в котором говорилось, что «Яндекс» не стал предоставить службе круглосуточный доступ к некоторым сервисам компании, в том числе к «Умному дому с Алисой».

