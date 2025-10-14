Суд оштрафовал 28-летнего москвича на 200 тыс руб за ЛГБТ*-публикации в соцсетях

Сотрудники центра «Э» обнаружили на страницах 28-летнего жителя столицы Егора Г. в соцсетях публикации, пропагандирующие ЛГБТ*. Суд привлек мужчину к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщает «Осторожно, Москва» .

Уроженец Красноярска делал посты во «ВКонтакте» под псевдонимом, также у него был личный канал в Telegram. Сотрудники центра «Э» обнаружили на страницах Егора публикации, которые, по их мнению, были направлены на пропаганду ЛГБТ*. Также они нашли спорные видеозаписи на странице.

В материалах суда указано, что в постах мужчины «содержится совокупность лингвистических и психологических признаков пропаганды ЛГБТ*, что выражено положительной оценкой таких отношений как правильных». Сам Егор вину не признал и прибыл в здание суда с адвокатом.

Защитник мужчины требовал прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения, истечением срока давности и просил привлечь свидетелей. Сторона обвинения настаивала на наказании. В итоге Бутырский суд привлек Егора к административной ответственности по делу о пропаганде ЛГБТ*.

Ранее блогера оштрафовали на 750 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ* в Москве. Его признали виновным в 5 правонарушениях.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

