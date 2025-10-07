Блогера оштрафовали на 750 тыс рублей за пропаганду ЛГБТ* в Москве

Блогеру Илье К. в столице выписали пять штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений, смены пола или отказа от деторождения*. Общая сумма составила 750 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Илью К. признали виновным в пяти правонарушениях по ч. 3 ст. 6.21 КоАП России (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения*). За каждый предстоит оплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.

Суммарно Илье К. необходимо погасить задолженность в размере 750 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев сказал, что нахождение гомосексуалистов* на сцене необходимо приравнять к пропаганде ЛГБТ*. Он считает, что каминг-ауты и заявления об ориентации необходимо считать пропагандой.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

