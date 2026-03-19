Суд направил жительницу Первоуральска на лечение за убийство школьницы

Женщину из Первоуральска признали невменяемой после нападения на школьницу

Свердловский областной суд признал 66-летнюю жительницу Первоуральска невменяемой по делу об убийстве 13-летней девочки и направил ее на принудительное лечение, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Трагедия произошла 9 октября 2024 года в квартире на проспекте Космонавтов. Женщина пришла к знакомой за журналом, однако дома оказалась только ее 13-летняя дочь. Девочка пригласила гостью на чай.

По версии следствия, женщина попыталась похитить деньги из сумки. Когда школьница заметила это, гостья схватила нож и нанесла ребенку более 40 ударов в шею, голову и тело. Девочка погибла на месте.

После нападения в квартире произошел пожар. Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшей.

Судебная экспертиза установила, что в момент преступления обвиняемая находилась в состоянии временного психического расстройства и не осознавала свои действия. Суд освободил ее от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в специализированный стационар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.