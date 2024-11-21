Суд Москвы продлил срок ареста еще двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы 21 ноября рассмотрел продление срока заключения для двух фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» и оставил их под стражей до конца февраля 2025 года, пишет ТАСС .

Речь идет о фигурантах дела Шахромджоне Гадоеве и Мустакиме Солиеве. Оба мужчины будут находиться под арестом до 28 февраля включительно.

На опубликованных кадрах видно, как Гадоева и Солиева ведут в зал суда. В этот момент у фигурантов дела наручниками скованы как руки, так и ноги. Также конечности дополнительно соединены между собой специальной цепью, из-за чего мужчины не могли выпрямиться в полный рост.

Фигурантов дела доставили в зал суда шесть человек. Для конвоя задействовали в том числе кинолога с собакой.

Ранее суд Москвы продлил срок нахождения в СИЗО еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Они будут под арестом до 24 февраля 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что трагедия в «Крокусе» — это «общая боль и общее горе».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — благодарил глава Подмосковья.