Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест

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Суд в Москве продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Они пробудут под арестом до 22 февраля 2024 года, передает корреспондент РИА Новости .

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Ранее суд также оставил в следственном изоляторе обвиняемых исполнителей террористической атаки и четырех других фигурантов дела.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта. Боевики расстреливали людей из оружия, после чего подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что трагедия в «Крокусе» — это «общая боль и общее горе».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — благодарил глава Подмосковья.