Суд Москвы приговорил насильника 14-летней девочки к 12 годам колонии

Мужчина, изнасиловавший 14-летнюю девочку, проведет в колонии строгого режима 12 лет. Такое решение принял столичный суд на основании доказательств, предъявленных следователями, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве .

По данным правоохранителей, осужденный 1997 года рождения совершил преступление 21 июля 2024 года. Он схватил ранее ему незнакомую девочку возле жилого дома на Загорьевском проезде и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Также он совершил в отношении несовершеннолетней иные насильственные действия сексуального характера, а затем похитил ее вещи.

Придя домой, пострадавшая рассказала все родителям, те вызвали полицию. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Столичные правоохранители собрали доказательства, полностью изобличающие подсудимого в инкриминированном преступлении. Суд признал вину фигуранта и назначил ему 12 лет колонии строгого режима.

