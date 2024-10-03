Суд Москвы отправил под домашний арест двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex

Руслана Ореховского и Романа Ореховского отправили под домашний арест до 28 ноября. Также суд установил для подозреваемых определенные запреты и ограничения.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении создателей криптобиржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS.

По версии правоохранителей, фигуранты вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, продаже банковских карт, доставке и приему налички, и т. д.

За 2023 год оборот денежных средств компаний составил более 112 млрд рублей. Фигуранты в результате противоправных действий обогатились на 3,7 млрд рублей. Основными клиентами Cryptex и UAPS были хакеры.

Фигуранты проходят по статьям об организации преступного сообщества и участия в нем, о неправомерном доступе к компьютерной информации, о неправомерном обороте средств платежей и о незаконной банковской деятельности.