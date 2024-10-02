сегодня в 16:09

СК возбудил дело на создателей криптобиржи Cryptex и платежной системы UAPS

Следствие возбудило уголовное дело в отношении создателей криптобиржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

По версии правоохранителей, фигуранты вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, продаже банковских карт, доставке и приему налички, и т. д.

За 2023 год оборот денежных средств компаний составил более 112 млрд рублей. Фигуранты в результате противоправных действий обогатились на 3,7 млрд рублей.

Основными клиентами Cryptex и UAPS были хакеры. Сервисы помогали им с легализацией преступного дохода.

Фигуранты проходят по статьям об организации преступного сообщества и участия в нем, о неправомерном доступе к компьютерной информации, о неправомерном обороте средств платежей и о незаконной банковской деятельности.

Правоохранители провели обыски в 14 регионах. В Москву по данному делу доставят 96 человек.