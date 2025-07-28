Суд Москвы арестовал таксиста-насильника

В Москве таксист изнасиловал пассажирку, его задержали. Суд избрал мужчине меру пресечения, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве .

По данным следствия, инцидент произошел 24 июля. Таксист припарковал автомобиль в Угловом переулке. Затем в прямо салоне он напал на пассажирку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В отношении насильника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ. Суд по ходатайству следствия отправил мужчину под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Обстоятельства происшествия выясняются.

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