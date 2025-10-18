Суд Казани арестовал пособника злоумышленника, напавшего на жену бизнесмена

Исполнителя нападения на жену крупного бизнесмена Ирину Ш. в Казани еще не поймали. Под стражу был заключен лишь его пособник, который 17 октября самостоятельно сдался правоохранителям, сообщает « 112 ».

Силовики считают, что в деле могут быть замешаны супруг и свекр Ирины. На процессе бизнесмен Иван Ш. начал плакать. Он говорил судье, что самое важное — семья, а он не виновен.

Мужчину не стали отправлять в СИЗО. Ему продлили задержание на 72 часа.

Потом в зал суда привели отца Ивана — Станислава. Он руководит казанской «строительной империей» и, предположительно, мог помочь сыну организовать попытку убийства жены.

Станиславу так же, как и Ивану, дали 72 часа, чтобы доказать собственную невиновность.

На Ирину Ш. напал с ножом неизвестный 14 октября. Это произошло рядом с гимназией №94. Мужчина нанес ей множество ударов ножом. Пострадавшая до сих пор в больнице. Врачи пытаются ее спасти.

