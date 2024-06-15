Суд изучает фонетическую экспертизу подозреваемых в покушении на Соловьева

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Фигурантам уголовного дела о покушении на Соловьева продлили срок ареста

Фигурантам уголовного дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева продлили срок ареста на три месяца, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Процесс по делу обвиняемых приостановлен для подготовки фонетических экспертиз, указано в сообщении агентства.

По делу о подготовке покушения проходят семь участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

Это россияне, которые были завербованы Службой безопасности Украины и намеревались совершить убийство Соловьева, и затем покинуть страну.

По версии следствия, подозреваемые собирались подорвать автомобиль журналиста.