сегодня в 20:03

Суд арестовал владельца склада в Ленобласти со смертельным суррогатным алкоголем

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал владельца склада в Ленобласти, где хранился суррогатный алкоголь, от употребления которого массово гибли люди. Расследование уголовного дела находится под пристальным надзором прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области .

Прокуратура Ленинградской области поддержала обращение следователя об аресте лица, обвиняемого в реализации контрафактного алкоголя. В итоге суд встал на сторону обвинения и заключил под стражу 44-летнего жителя Петербурга.

Предварительно установлено, что петербуржец, фактически управлявший складским помещением в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, организовал противозаконную реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На складе хранилась продукция, конфискованная правоохранительными органами в качестве вещественных доказательств по административным и уголовным делам. Продажа продукции, представляющей опасность для жизни, повлекла за собой гибель людей.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти от употребления суррогатного алкоголя погибли более 40 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

