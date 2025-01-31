Суд арестовал посредников передачи взятки от экс-гендиректора «Фонбета»

В Москве суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте четверых посредников дела о передаче взятки от бывшего генерального директора «Фонбета» и удовлетворил его, арестовав их, сообщает Следком .

31 января суд удовлетворил ходатайство следственных органов и вынес решение о заключении под стражу четверых обвиняемых до конца марта 2025 года. Среди арестованных оказались высокопоставленные сотрудники московской полиции: заместитель руководителя УВД по Восточному административному округу и начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями Центрального округа столицы.

Кроме того, под стражу взяты практикующий адвокат и экс-полицейский. Всем фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ за посредничество при передаче взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что по делу экс-гендиректора «Фонбета» задержаны еще три человека.