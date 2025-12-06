Суд арестовал обвиняемых в убийстве мужчины и покушении на женщину в ЦАО

Суд заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в нападении на супружескую пару в центре Москвы. Они убили мужчину и навредили женщине, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Под стражу заключены молодые люди 2001 и 1995 года рождения. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений (п. «ж, з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ночью 5 декабря молодые люди, предположительно, отключили свет в квартире на улице Бутырский вал. Когда мужчина открыл дверь, чтобы проверить электрический щиток, они вошли в квартиру в балаклавах.

Затем парни, предположительно, убили мужчину. После этого нанесли телесные повреждения женщине.

Один из обвиняемых поделился, что его подельник — сын убитого. На этот шаг они, предположительно, пошли из корыстных побуждений.

Сын погибшего надеялся, что получит в наследство жилье отца. Затем собирался продать квартиру и часть средств отдать второму молодому человеку за участие.

