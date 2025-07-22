Суд арестовал главу новгородского Минтранса Куранова за взяточничество

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Сразу двух новгородских чиновников арестовал московский суд по делу о взяточничестве. Одним из них является министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов, пишет РИА Новости .

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куранова», — сказала собеседница агентства.

Суд также арестовал заместителя главы правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Обоих обвиняют в получении крупных взяток. Басманный суд согласился с просьбой следователя и отправил чиновников под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве заочно арестовали журналиста Юрия Дудя*. Он является фигурантом дела о неисполнении обязанностей иноагента.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.