Суд арестовал еще двух человек по делу о соцсети «Горизонт»

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Суд Москвы отправил в СИЗО еще двух подозреваемых по делу о соцсети «Горизонт»

Московский суд отправил в СИЗО еще двух бизнесменов, подозреваемых в краже 38 миллионов рублей по делу о соцсети «Горизонт», сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

«Правоохранители установили причастность менеджера компании „Клевер“ Артема Прошко и генерального директора „РСВ“ Антона Аникина к совершению хищения более 38 млн рублей», — указано в сообщении агентства.

Бизнесмены участвовали в сделке по созданию платформы «Горизонт», но не имели возможности произвести такое программное обеспечение, уточняется в статье.

Ранее бывший директор проекта «Гостех» Ярослав Демченко был задержан по подозрению в хищении более 38 млн 120 тыс. рублей, выделенных Министерством просвещения РФ на создание платформы «Горизонт».