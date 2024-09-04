Суд арестовал активы компании по делу о некачественных бронежилетах

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Суд арестовал имущество группы компаний «Пикет» по делу о поставках некачественных бронежилетов в российскую армию, пишет РИА Новости .

Суд наложил арест на доли «Пикета» в ряде коммерческих компаний, три земельных участка, нежилое здание и деньги на более чем 20 банковских счетах.

Суд считает, что активы были добыты преступным путем, указано в публикации.

По данным правоохранительных органов, сотрудники ГК «Пикет» поставили военным 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным государственным контрактом.

Сумма ущерба составляет порядка 2 млрд рублей.