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Су-34 ударили по технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад»

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар нанесли при помощи неуправляемых авиационных бомб ОФАБ — 500. Они имеют универсальный модуль планирования и коррекции.

Вначале военные заметили цель, а затем нанесли по ней точный удар.

Ранее члена экипажа армейской авиации киевского режима ликвидировали в зоне спецоперации.

ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины по указу президента России Владимира Путина.