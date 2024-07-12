Су-34 ударили по технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад»
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удар нанесли при помощи неуправляемых авиационных бомб ОФАБ — 500. Они имеют универсальный модуль планирования и коррекции.
Вначале военные заметили цель, а затем нанесли по ней точный удар.
Ранее члена экипажа армейской авиации киевского режима ликвидировали в зоне спецоперации.
ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины по указу президента России Владимира Путина.