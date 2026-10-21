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Су-30 потерпел крушение в Калининградской области

Происшествия

Самолет Су-30 упал в Калининградской области во время планового учебно-тренировочного полета 21 октября, сообщает газета «Известия».

Минобороны России заявило, что экипаж катапультировался. Угрозы жизни летчиков нет.

Наземная поисково-спасательная команда уже эвакуировала экипаж.

«Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», — добавили в ведомстве.

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