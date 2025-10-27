Студенты пытались похитить футболиста Мостового по заказу «Славы Сатаниста»*

Группа студентов в Санкт-Петербурге получила заказ на бизнесмена Сергея Селегеня и футболиста «Зенита» Андрея Мостового от пользователя под псевдонимом «Слава Сатанист»*: подозреваемые думали, что наказывают наркодилеров, сообщает «Вечерняя Москва» .

Вечером 23 октября на улице Вязовая Мостовой вышел из «Азбуки вкуса» с покупками и направился в сторону своего автомобиля марки Geländewagen. Около машины спортсмена поджидала группа злоумышленников в балаклавах.

25 октября возле «Азбуки вкуса» неизвестные совершили похищение предпринимателя Сергея Селегеня. Злоумышленники насильно посадили бизнесмена в автомобиль и начали перемещаться по городу. Сперва они вынудили жертву осуществить перевод денежных средств в размере 210 тысяч рублей на указанный ими банковский счет, а затем потребовали выплату выкупа, сумма которого составляла еще 10 миллионов рублей.

Во время допроса один из задержанных сообщил, что получил сообщение в Telegram от пользователя под псевдонимом «Слава Сатанист»*, в котором ему «заказали» Сергея Селегеня и Андрея Мостового. Аноним предложил легкий заработок, утверждая, что предприниматель и спортсмен занимаются распространением наркотиков и заслуживают «урока». В качестве вознаграждения он обещал половину от суммы, полученной в результате выкупа.

*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.

