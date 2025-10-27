Футболиста Мостового и зятя депутата Госдумы пытались похитить в Петербурге

В Санкт-Петербурге похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова, Сергея С. Те же люди хотели увезти с собой футболиста ФК «Зенит» Андрея Мостового, сообщает « 112 ».

Зятя парламентария похитили вечером 25 октября. Несколько мужчин подошли к Сергею, бросили его в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Молодого человека заставляли перечислить 10 млн рублей. Также у него отобрали смартфон и угрожали расправой. В итоге тот отправил похитителям 210 тыс. рублей. Тогда же их задержали.

Выяснилось, что банда пыталась похитить еще и Мостового. На футболиста мужчины напали 23 октября по аналогичной схеме. Но ему удалось отбиться и сбежать в лес. В этом спортсмену помог приятель.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители пытаются выяснить, кто заказывал подобные преступления.

У «112» появились кадры похищения зятя политика. На них двое мужчин стоят у иномарки Mercedes-Benz G-класса. Рядом останавливается машина, из нее выпрыгивают несколько злоумышленников в масках и пытаются затащить одного из парней в машину.

