Студенты побежали в больницы из-за застрявших в них аппаратах для списывания

За последние две недели в Ярославской области шестеро студентов обращались за медпомощью из-за застрявших в ушах микронаушников. По словам местных врачей, за 2024 год к ним поступило более 20 таких пациентов, сообщает «Царьград» со ссылкой на областную больницу имени Н. В. Соловьева.

В течение 2 лет в регионе увеличилось число студентов, обращавшихся к врачам из-за застрявших микронаушников. Ярославские доктора шутливо предположили, что наушники застревают в ушах учащихся во время сессий, когда ребята пытаются списывать.

«Вероятно, дело в том, что у студентов сейчас тяжелая учебная пора — сессия. Экзамены необходимо сдать любой ценой, даже ценой собственного здоровья», — допустили в больнице.

Ранее служба спасения Подмосковья рассказала о необычных вызовах в новогодние праздники. Оказалось, что во время каникул один из жителей области просил экстренные службы помочь ему вернуть деньги за «невкусную шаурму», а другой нуждался в помощнике при ремонте стиральной машинки.

