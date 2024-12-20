Студентка загорелась при попытке поджечь отделение банка в Красноярске

В Красноярске 19-летняя студентка подожгла отделение банка. Это уже второй случай нападений на кредитные организации в стране за сутки, сообщает Baza .

Инцидент произошел в пятницу в отделении банка на улице 60 лет Октября. Студентка педагогического университета Валерия Л. зашла в банк с канистрой бензина, облила банкомат, а затем подожгла его. Однако вместе с банкоматом вспыхнула и девушку, так как капли бензина попали на ее одежду.

Студентку удалось оперативно потушить. С ожогами тела второй степени девушку доставили в ближайшую больницу.

Ранее взрыв произошел в одном из отделений банка в отделении банка на северо-западе Москвы. Мужчина зашел в здание и взорвал неизвестный предмет около банкоматов.